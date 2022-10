Spektakl "Jaś i Małgosia" na deskach teatru w Grudziądzu [zdjęcia]

Jaś i Małgosia w tajemnicy przed ojcem wybierają się do lasu po urodzinowy prezent dla niego. Zaskoczone przez burzę rodzeństwo gubi w lesie powrotną drogę do domu. Co było dalej? Wiadomo! Zła czarownica itd. A może było inaczej? Historia Jasia i Małgosi jest powszechnie znana, co nie oznacza, że grudziądzka adaptacja bajki nie będzie zaskakiwać.