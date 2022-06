Stal Grudziądz walczy o awans do 5. ligi kujawsko-pomorskiej. Wyniki 29. kolejki A klasy [zdjęcia]

Stali do awansu wystarczy wygrana. Do przerwy jednak nieoczekiwanie przegrywa. Mimo to i tak daje jej ten wynik mistrzostwo bo drugi w tabeli Naprzód remisuje spotkanie.

Przed nami drugie 45. minut w obu spotkaniach. Na bieżąco będziemy informować o zmieniających się wynikach spotkań.

Stal Grudziądz - Zamek Bierzgłowski 3:2 (1:2) mecz trwa

16:00 - Wróblewski

Zdjęcia z meczu w Grudziądzu