Stal Grudziądz wywalczyła awans do 5. ligi kujawsko-pomorskiej. Wyniki 29. kolejki toruńskiej A klasy [zdjęcia]

Stali Grudziądz do awansu wystarczała wygrana. Do przerwy jednak nieoczekiwanie przegrywała. Mimo to i ten wynik dawał mistrzostwo bo drugi w tabeli Naprzód Jabłonowo remisował spotkanie.

W drugiej połowie Stal odrobił straty i zapewnił sobie awans. Naprzód tylko zremisował (dwa gole zdobył Valentin Dah) i w barażu zagra z Wisłą Gruczno w meczu barażowym.

Stal Grudziądz - Zamek Bierzgłowski 3:2 (1:2)

16:00 - Wróblewski

