Strażacki star do kupienia za grosze. Ma blisko 40 lat, a przebieg... nie uwierzycie. Okazja? Zobacz zdjęcia

Wóz bojowy strażaków z OSP Salno w gminie Gruta jest na sprzedaż

Przed kilkoma dniami wójt gminy Gruta Waldemar Kurkowski zarządził wystawienie na przetarg strażackiego wozu bojowego. Co to jest za pojazd?

To star 244L wyprodukowany w 1983 roku, a więc już za kilka miesięcy będzie to pojazd 40-letni.

Wóz ma silnik o pojemności 6,8 litra i mocy 110 kW.

Paliwem jest oczywiście olej napędowy.

To star z napędem na cztery koła.

Ma zbiornik o pojemności 2,5 tysiąca litrów.

OC ważne jeszcze do końca roku.

Auto zarejestrowane jest jeszcze na "czarnych" tablicach z dawnego województwa toruńskiego.

Wiek stara może odstraszać, ale przebieg jaki ma to auto jest symboliczny - to zaledwie 22 tysiące kilometrów. Tyle to wielu kierowców przejeżdża w dwa, a nie blisko 40 lat.