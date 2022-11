"Szkoda, że tak ciepło"... Tak wyglądała kąpiel Morsów z Grudziądza w Rudniku. Zobacz zdjęcia Piotr Bilski

Co to za morsowanie, kiedy temperatura powietrza i wody jest na tym samym poziomie - narzekają Morsy z Grudziądza. Marzy się im kąpiel w przeręblu... Piotr Bilski Zobacz galerię (25 zdjęć)

Morsy z Grudziądza to zgrana paczka. Jak co tydzień, w niedzielę wspólnie wskoczyły do Jeziora Rudnickiego Wielkiego.