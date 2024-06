Tu w Grudziądzu kupisz tabletkę "dzień po" - lista aptek

Tabletka "dzień po" - jak ją kupić?

Jak dostać antykoncepcję awaryjną? Od teraz pigułkę możesz otrzymać nie tylko od swojego lekarza. Receptę może Ci również wystawić farmaceuta w programie pilotażowym, który trwa do 30 czerwca 2026 r. Wystarczy, że zgłosisz się do apteki, która podpisała umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Aptekarze: - Chodzi o odpowiedzialność za pacjentki

W sprawie wydawania tabelki dzień po przez farmaceutów pojawiają się pewne wątpliwości. - Co prawda Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że absolutnie nie ma tutaj żadnego zagrożenia dla farmaceutów, my natomiast – jako samorząd aptekarski - oceniamy to nieco inaczej i dlatego rekomendujemy, żeby - podobnie jak w przypadku lekarzy i pielęgniarek - zachować 18 lat jako granicę samodzielności w podejmowaniu decyzji w wystawieniu recepty na lek, jakim jest tabletka "dzień po". (…) Dla farmaceutów to obecne rozwiązanie - jeśli chodzi o niepełnoletność pacjentki – może być niezgodne z prawem - mówi Marcin Piątek, prezes Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.