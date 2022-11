Tak było na koncercie Nocnego Kochanka w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia!

Nocny Kochanek promował w Grudziądzu najnowszy album "O jeden most za daleko". Dużą część koncertowej setlisty zajęły więc utwory, pochodzące z tego "krążka". Nie zabrakło jednak piosenek z poprzednich albumów.

W klubie Akcent panowała gorąca atmosfera, mimo zimowej aury za oknem. Wydarzenie przyciągnęło komplet publiczności.

Nocny Kochanek to muzycznie klasyczny heavy metal inspirowany gigantami gatunku. Teksty zdecydowanie są mocną stroną zespołu i zawierają specyficzny humor, często bazujący na pastiszu, grach językowych i abstrakcji. Nocny Kochanek rysuje obraz polskiej subkultury metalowej z ogromnym dystansem do samych siebie oraz do wizerunku kojarzonego zazwyczaj z klasycznym heavy-metalem.