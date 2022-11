Tak Morsy z Grudziądza uczciły Święto Niepodległości. Biało-czerwona kąpiel w Rudniku 11 listopada 2022 [zdjęcia]

W Grudziądzu z okazji 104. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości odbyło się kilka wydarzeń. Poza uroczystościami mogliśmy wziąć udział m.in. w :

O uczczeniu Święta Niepodległości nie zapomniały także Morsy z Grudziądza. Oczywiście, zrobiły to we własnym stylu: wskakując do Jeziora Rudnickiego Wielkiego. Tym razem dominowały biało-czerwone stroje kąpielowe.