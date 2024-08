Tak wygląda ulica Starorynkowa w Grudziądzu. Będzie remontowana, a to oznacza utrudnienia w ruchu w centrum miasta, od 26 sierpnia (DX)

Ulica Starorynkowa w Grudziądzu niedawno zyskała nowe chodniki, a teraz czas na nowy asfalt. Remont jezdni rozpocznie się w najbliższy poniedziałek. Prace wymagają zamknięcia tej ulicy dla ruchu. To oznacza dużo zmian w jego organizacji w ścisłym centrum Grudziądza i utrudnienia w dojeździe do urzędu miejskiego. Także w poniedziałek, 26 sierpnia zamknięty dla ruchu zostanie fragment ul. Małomłyńskiej, co spowoduje utrudnienia w dojeździe do Starostwa Powiatowego w Grudziądzu.