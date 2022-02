Tak wyglądają grudziądzkie daniele na Waszych zdjęciach! Dzikie zwierzęta w mieście to duża atrakcja turystyczna Grudziądza! Zobacz zdjęcia

Grudziądz ma wiele atrakcji turystycznych: zabytków historii i przyrody, ale takimi pochwalić się może każde niemal miasto. A dzika zwierzyna - często zachowująca się niemal jak oswojona - i dumnie paradująca nie tylko w lesie, ale także po ulicach, w parku i przy osiedlach to widok, który zaskakuje wielu gości odwiedzających nasze miasto.

Daniele na dobre rozgościły się w Grudziądzu

Grudziądzanie, szczególnie ci, który lubią aktywny wypoczynek i w wolnej chwili wybierają się do Rudnika, aby pospacerować, albo pobiegać, do widoku danieli już zdążyli przywyknąć. Ale - przyznajcie sami - za każdym razem wzbudza on uśmiech na twarzach.

Co innego turyści. Oni widokiem całych grup zwierzaków bezstresowo spacerujących przy ul. Miłoleśnej, Południowej, a nawet przy przelotowej Trasie Średnicowej są zwykle zaskoczeni. Szczególne zainteresowanie budzą zawsze daniele białe, których w Grudziądzu mamy kilkanaście.