Tak wyglądał pierwszy dzień Riskstocku w Sztynwagu pod Grudziądzem. Zabawa była świetna! Łukasz Szalkowski

W piątek (5 sierpnia 2022) w Sztynwagu w gminie Grudziądz rozpoczęła się trzecia edycja imprezy o nazwie Riskstock, organizowanej przez klub motocyklowy "No Risk No Fun FG". Było mnóstwo atrakcji i przede wszystkim świetne koncerty. Wydarzenia trwać będzie do niedzieli.