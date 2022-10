Tak wyglądały "czyny społeczne" w Grudziądzu w czasach PRL-u. Zobacz zdjęcia z archiwum

Czyny społeczne w Grudziądzu

"Czyn społeczny" - komuś, kto nie pamięta czasów PRL-u takie sformułowanie mówi niewiele. A właśnie wtedy tak nazywano prace wykonywane "kolektywnie i na rzecz kolektywu".

Pamiętacie Stanisława Anioła z serialu "Alternatywy 4"? W jednym z odcinków, właśnie w ramach "czynu społecznego" próbował zmusić mieszkańców do przekopania terenu przez blokiem. Ale wszyscy lokatorzy z udziału w akcji się wykpili. Wszyscy z wyjątkiem murzyna. Tylko on chwycił za łopatę i dzielnie przekopał całe miejsce pod trawnik.... Tak było w serialu z 1983 roku.

Choć dawniej tak nie było, dziś nazywanie kogoś "murzynem" Wielki słownik języka polskiego PAN" piętnuje jako obraźliwe. A i sformułowanie "czyn społeczny" dawno już wyszło z użytku....

No to przypomnijmy: "czyn społeczny" według definicji "Wielkiego słownika języka polskiego PAN" to: zorganizowana akcja, której uczestnicy wykonują bezpłatnie konkretną pracę fizyczną za darmo, dla dobra ogółu.