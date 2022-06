ROD w Grudziądzu. Te ogródki działkowe mogą być Twoje. Sprawdź oferty!

Ogródki działkowe to popularne miejsce do wypoczynku. ROD wróciły do łask przed dwoma laty w trakcie pandemii, gdy z powodu lockdown'u zgodnie z obowiązującym prawem nie można było swobodnie wypoczywać w ogólnodostępnych miejscach.

Litera prawa nie dosięgnęła jednak ogródków działkowych, przez co na te wybuchł prawdziwy boom. Ich wartość poszybowała w górę, bo każdy chciał wyrwać się z domu i spędzić choć odrobinę czasu w otoczeniu zieleni.