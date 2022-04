Tego nie wolno robić na działkach ROD. Takie są zakazy w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Polskiego Związku Działkowców

Czego nie wolno robić w Rodzinnych Ogrodach Działkowych

Działka nie musi być duża. Altana nie musi być "pałacem". Wystarczy, że tworzą miejsce, w którym można się "odciąć" od otaczającego nas świata i problemów z nim związanych.

Przez wiele lat ogródki działkowe były postrzegane jako rozrywka przede wszystkim dla emerytów. Ale to się zmieniło.... Szczególnie w czasie pandemii wiele osób przekonało się jak wspaniale jest mieć miejsce, do którego można uciec z rodziną. Wtedy ceny działek ROD poszybowały w górę, do kwot często absurdalnych.