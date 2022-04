Toalety publiczne, place zabaw, książki dla uchodźców... Tak wyglądają propozycje do Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok OPRAC.: DD

Budowa średniowiecznego placu zabaw, "Skweru doświadczeń", uratowanie boiska sportowego, budowa toalet, zakup książek wydanych po ukraińsku - to tylko niektóre z pomysłów jakie mają grudziądzanie na to, aby uatrakcyjnić miasto. Takie projekty zgłosili do Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.