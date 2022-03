Trasy rowerowe do 68 km od Grudziądza. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 19 - 20 marca?

Trasy rowerowe w pobliżu Grudziądza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Grudziądza, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 19 marca w Grudziądzu ma być 10°C. Nie powinno padać. W niedzielę 20 marca w Grudziądzu ma być 10°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 20,82 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 45 m

Suma podjazdów: 854 m

Suma zjazdów: 860 m

Trasę dla rowerzystów z Grudziądza poleca Karnik

Piękne leśne drogi. Cała trasa po pięknych, leśnych drogach, przygotowanych do ruchu kołowego. Twarda, jedynie w okolicy Klanin kilka piaszczystych odcinków.

Nawiguj