Trudny poranek dla kierowców z Grudziądza. We wtorek będzie mróz i skrobanie szyb

Upewnij się, czy jutro w Grudziądzu nie trzeba będzie skrobać szyb. Przygotowaliśmy informacje o pogodzie, jaka czeka nas w nocy. Prognoza przewiduje, że nocą z poniedziałku na wtorek termometry pokażą 0°C.Jednocześnie wilgotność powietrza w Grudziądzu może wynieść 84%, z kolei prawdopodobieństwo opadów - 20%. Prędkość wiatru przewidywana jest na 16 km/h. W konsekwencji w nocy z poniedziałku na wtorek niemal na pewno w Grudziądzu pojawią się oblodzenia.

Kierowców w Grudziądzu czeka skrobanie szyb we wtorek ranoWstań jutro kilka minut wcześniej, żeby zdążyć przygotować samochód do jazdy. Będzie trzeba skrobać szyby. Może zająć ci to trochę czasu, uważaj, by sie nie przeziębić. A może zdążysz jeszcze zejść do auta i założyć na szybę matę termiczną albo koc?

Prognoza pogody na najbliższą noc w Grudziądzu Aktualna prognoza pogody na noc z poniedziałku na wtorek w Grudziądzu: Temperatura: 0°C.

Wilgotność powietrza: 84%

Wiatr: 16 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów : 20%. Pogoda w Grudziądzu w nocy z wtorku na środę: Temperatura: 3°C.

Wilgotność powietrza: 89%

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów : 20%.

Pogoda w Grudziądzu w nocy ze środy na czwartek: Temperatura: 3°C.

Wilgotność powietrza: 89%

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów deszczu: 70%.

