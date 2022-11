W Dusocinie pod Grudziądzem częstowali gęsiną. Tak wyglądało Święto Niepodległości 2022 [zdjęcia]

Gęsina na św. Marcina z Dusocina. Mieszkańcy oraz zaproszeni goście do niedawno odnowionej remizo-świetlicy w Dusocinie przyszli tłumnie. Delektowali się gęsiną - to uczta dla podniebienia. Dzieci z miejscowej podstawówki zaśpiewały patriotyczne pieśni - to uczta dla ducha.

Nadesłane