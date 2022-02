Walentynki Grudziądz 2022. Tak wyglądają kłódki miłości na kładce przy marinie w Grudziądzu [zdjęcia]

Legenda głosi, że zwyczaj przypinania miłosnych kłódek przywędrował do nas z Florencji. Metalowe przedmioty z wygrawerowanym miłosnym wyznaniem i inicjałami pojawiają się na kładce przy marinie. Zakochane pary zatrzaskują na moście kłódki ze swoimi imionami, a kluczyk wrzucają do rzeki, co ma sprawić, że ich uczucie będzie nierozerwalne. Od czasu od oddania do użytku przystani przy ul. Portowej zakochani kultywują romantyczną tradycję. Pojawiło się wiele kłódek.