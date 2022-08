Weekend zagra w weekend! Koncerty, pokazy, imprezy... Gdzie się bawić w Grudziądzu i okolicy 26, 27 i 28 sierpnia [zdjęcia]

Przed nami ostatni już weekend wakacji: 26, 27 i 28 sierpnia. Na jakie imprezy możemy liczyć w Grudziądzu i okolicach?

W Grudziądzu rozpoczęły się Przedmistrzostwa Świata Juniorów oraz XIX Grudziądzkie Zawody Balonowe. Do soboty włącznie piloci będą rywalizowali na naszym niebie (starty codziennie ok. g. 9 i 19), ale unoszące się nad miastem i okolicami balony, nie to nie wszystko. Organizatorzy przygotowali także atrakcje dla mieszkańców.

Wiele osób na pewno zechce wybrać się na koncert popularnego zespołu disco polo Weekend. Okazje, aby poskakać przy "Ona tańczy dla mnie" są aż... dwie!

W naszym przewodniku po weekendzie zapraszamy także m.in. na: