Wyrok po ponad rocznym procesie Sąd Okręgowy w Toruniu wydał 25 października. Nikt się nie odwoływał od niego i od 3 listopada orzeczenie to jest prawomocne.

8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata próby, dozór kuratora i zapłata 300 złotych nawiązki dla bezpośrednio pokrzywdzonego, czyli taksówkarza - to kara dla Tomasza A. Młody bydgoszczanin uznany został za winnego za sprowadzenie zagrożenia epidemiologicznego dla wielu ludzi (art. 165 par. 1 pkt. kk).

Uciekał z Covidem ze szpitala i mógł zarazić wiele osób

Tomasz A. ma 23 lata, jest mieszkańcem Bydgoszczy. W sierpniu 2020 roku zachorował na Covid-19 i był leczony na oddziale zakaźnym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu. Medialną sławę zyskał 12 sierpnia, gdy uciekł stąd do domu po raz pierwszy. Lecznica natychmiast poinformowała stosowne służby i młodzieńca następnego dnia zatrzymano w Bydgoszczy. Stąd karetką odtransportowano go z powrotem do szpitala. O tej ucieczce i poszukiwaniach było głośno nie tylko w regionie.