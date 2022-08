Wjechał motocyklem do sklepu, a potem szalał z siekierą! Wyrok z Torunia: 7 lat więzienia za rozboje

Znany stróżom prawa z różnych spraw mężczyzna na trwale wpisał się już w kryminalna kronikę swojego miasta latem zeszłego roku. W nocy z 29 na 30 lipca szalał po Grudziądzu z siekierą w ręku. Za to był sądzony w Toruniu i niedawno właśnie usłyszał wyrok: 7 lat bezwzględnego więzienia.

35-letni Arkadiusz K. to recydywista i postać doskonale znana policji w Grudziądzu. Jesienią 2020 roku głośno było o jego "dokonaniach" motoryzacyjnych. Mężczyzna nie opanował motocykla i wjechał nim wprost do... sklepu obuwniczego na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Kwiatowej. Szczęśliwie, nikomu nic się wtedy nie stało, ale obsługa i klienci sklepu długo nie zapomną tego wydarzenia.

Co się wydarzyło lipcowej nocy w Grudziądzu? Szaleniec z siekierą żądał nocą... jedzenia!

Tamtej lipcowej nocy Arkadiusz K. był solidnie pijany. Do tego, jak wszystko na to wskazuje, głodny. Mężczyzna z siekiera w ręku najpierw przypuścił atak na mieszkanie, mieszczące się na parterze kamienicy przy ulicy Kwiatowej w Grudziądzu. Wybił szybę i tak dostał się do mieszkania. Tutaj zażądał jedzenia. Przerażenie lokatorów trudno opisać.