Wycieczki rowerowe do 68 km od Grudziądza. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Grudziądza

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 68 km od Grudziądza, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 kwietnia w Grudziądzu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 03 kwietnia w Grudziądzu ma być nan°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Wiślana trasa rowerowa

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 72,07 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podjazdów: 667 m

Suma zjazdów: 663 m

Rowerzystom z Grudziądza trasę poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa Twarda Góra -Tczew. Trasa jest łatwa do pokonania, ale można podnieść poprzeczkę i wybrać się na nią rowerem szosowym (co też uczyniono). Piękne widoki i ciekawe miejsca czekają na kolejnych śmiałków. Polecam tą trasę.

Nawiguj