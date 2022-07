Wyniki matur 2022 w Grudziądzu. Która szkoła wypadła najlepiej? W której szkole najwięcej osób nie zdało matury?

Wyniki matur 2022 w Grudziądzu

Rozpiętość zdawalności matury w poszczególnych szkołach Grudziądza jest ogromna i waha się od 10 proc., do niemal 99 proc.

We wtorek (5 lipca) tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminów, które zdawali w maju. Niestety, nie wszystkim udało się maturę zdać.

Ostateczne wyniki zdawalności matur w Grudziądzu poznamy po poprawkach

Dyrektor Melkowska-Lemke dodaje, że z ostateczną oceną zdawalności egzaminów maturalnych w poszczególnych szkołach należy poczekać do ogłoszenia wyników sesji poprawkowej, co nastąpi we wrześniu.