Wypadek dwóch samochodów na skrzyżowaniu ulic Legionów, Kruszelnickiego i Mieszka I w Grudziądzu. Jedna osoba trafiła do szpitala [zdjęcia]

Do zdarzenia doszło we wtorek (19 lipca 2022) około godz. 10.35 na skrzyżowaniu ul. Legionów z Mieszka I i Kruszelnickiego.

Zderzyły się tam dwa samochody - volkswagen i skoda. Pierwsze z aut wpadło na chodnik, drugie zatrzymało się na środku skrzyżowania.

Dwie osoby zostały przebadane przez medyków, którzy dotarli na miejsce zdarzenia. Jeden z kierowców nie miał żadnych obrażeń i nie było konieczności przewożenia go do szpitala. Drugi wymagał transportu do lecznicy.

Przez kilkadziesiąt minut na skrzyżowaniu ruch był mocno utrudniony. Wahadłowo kierowali nim strażacy.

Na miejscu, poza dwoma Zespołami Ratownictwa Medycznego, pracowały także dwa zastępy straży pożarnej i policjanci.