Wypadek w Plesewie w powiecie grudziądzkim. Samochód uderzył w drzewo. Trzy osoby trafiły do szpitala [zdjęcia] Łukasz Szalkowski

Trzy osoby, w tym dziecko i kobieta w ciąży, trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło we wsi Plesewo w powiecie grudziądzkim. Samochód osobowy, po kolizji z innym pojazdem, uderzył w drzewo.