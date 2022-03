Wysokie zwycięstwo Olimpii Grudziądz z Bałtykiem Gdynia

Bałtyk Gdynia - Olimpia Grudziądz 1:4 (0:1)

Bramki: Igor Jankowski (77) - Marcin Warcholak (31), Hubert Antkowiak (82, 90), samobójcza (85).

Grudziądzanie dobrze zaczęli wiosenna część sezonu. Pierwszą bramkę w 31. minucie, z rzutu wolnego, strzelił Marcin Warcholak. Taki wynik utrzymywał się długo, mimo wyraźnej przewagi gości. W 78. minucie gdynianie wyrównali.

Wydawać się mogło, że Bałtyk może sprawić sporą niespodziankę i urwać punkty faworytowi. Nic bardziej mylnego. "Biało-zieloni", podrażnieni stracona bramką, ruszyli do jeszcze zacieklejszych ataków i do końca spotkania zdobyli trzy bramki. Dwie z nich, w 82. i 90. minucie strzelił Hubert Antkowiak, który dołączył do Olimpii podczas zimowej przerwy. Jedno trafienie, w 85. minucie, było samobójcze.

Grudziądzanie, niezależnie od wyników innych meczów, na pewno utrzymają pozycję lidera 2. grupy III ligi.