Wystawa Kulczyk Foundation na Rynku w Grudziądzu [zdjęcia]

– Na przeszkodzie do samorealizacji, równouprawnienia i osobistego szczęścia nadal stoją zabobony, źle rozumiana tradycja, ograniczenia natury społecznej i ekonomicznej. To niedopuszczalne, że kobiety są stygmatyzowane ze względu na miesiączkę. Brak środków higienicznych zabiera im wolność do samostanowienia o sobie – mówi Dominika Kulczyk, Prezeska Kulczyk Foundation.

Autorami zdjęć są Łukasz Bąk, Tomasz Lazar i Marek Straszewski, którzy dokumentowali realizację 8. sezonu programu telewizyjnego „Efekt Domina”. Grudziądz to kolejne miasto po Warszawie, Poznaniu, Gdańsku czy Krakowie, do którego trafiły ich prace.