Zaginął Sławomir Dorau z Grudziądza. Policja prosi o sygnały o miejscu pobytu 58-latka

Zaginiony mieszkaniec Grudziądza ma 58 lat, jest wysoki - ma ok. 190 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, siwe włosy do ramion.

Sławomir Dorau był ubrany w dniu zaginięcia w:

spodnie koloru ciemnoniebieskiego,

buty białe sportowe,

kurtka czarna do kolan,

czapka zimowa koloru czarnego.

W przypadku napotkania zaginionego należy poinformować najbliższą jednostkę policji dzwoniąc do dyżurnego KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 221/222.

Informacje można też przekazać bezpośrednio do Zespołu do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 351 lub pod numer alarmowy 112