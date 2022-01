Zaginął Sławomir Dorau z Grudziądza. Szuka go policja

58-letni Sławomir Dorau 31 grudnia 2021 r. ostatni raz był widziany przez rodzinę. Po tym dniu nie powrócił do miejsca zamieszkania ani nie nawiązał z nikim kontaktu. Funkcjonariusze apelują do osób, które widziały zaginionego lub posiadają informację o miejscu jego przebywania o pilny kontakt.

Rysopis: wiek 58 lat, 190 cm wzrostu, szczupłe budowy ciała, włosy koloru siwego do ramion.

Ubrany: spodnie koloru ciemnoniebieskiego, buty białe sportowe, kurtka czarna do kolan, czapka zimowa koloru czarnego.

- Funkcjonariusze proszą o zwrócenie uwagi na osoby o wskazanym rysopisie i wizerunku. W przypadku napotkania zaginionego proszę poinformować najbliższą jednostkę policji dzwoniąc do dyżurnego KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 221/222. Informacje można też przekazać bezpośrednio do Zespołu do Spraw Poszukiwań i Identyfikacji KMP w Grudziądzu tel. 47 7545 351 lub pod numer alarmowy 112 - apelują grudziądzcy policjanci.