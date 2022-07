Zespół The Broken Bridges z Grudziądza wydaje nowy singiel i teledysk

Zespół The Broken Bridges, stworzony przez grudziądzkich muzyków w 2014 roku, ma już na koncie jeden album. W planach jest wydanie kolejnego "krążka". Zapowiedzią tej płyty jest singiel, zatytułowany "The Secret".

- Piosenka ma ponad 8 minut i jest typową dla rocka progresywnego małą suitą - mówi Marek Habryn z zespołu The Broken Bridges. - Jest to pierwszy utwór z drugiej dużej płyty, na którą mamy już cały materiał. Jesteśmy już w trakcie nagrywania tego albumu.

Do najnowszego singla powstał teledysk. Został nagrany głównie w Grudziądzu. Premierę klipu zaplanowano na czwartek, 21 lipca, o godz. 20.15. Efekty współpracy grudziądzkich muzyków i filmowców podziwiać będzie można w serwisie YouTube.

- W klipie będzie można zobaczyć wiele grudziądzkich lokalizacji, ale nie tylko. Jest to wielowątkowa opowieść o zmaganiach twórcy. Żeby nie zdradzać szczegółów, powiem tylko, że jest duża różnorodność ujęć, często zaskakujących - dodaje Habryn. - Za teledysk odpowiedzialni byli filmowcy, tworzący na co dzień magazyn "Qltura", emitowany w telewizji kablowej SM. Zespół jest bardzo wdzięczny grudziądzkim instytucjom kultury, takim jak Centrum Kultury Teatr oraz muzeum za udostępnienie wnętrz do nagrań klipu.