Żużlowcy w zarobkach wyprzedzili piłkarzy. Jedna minuta ścigania to dwie średnie krajowe!

O nowym kontrakcie Bartosza Zmarzlika w Lublinie krążą legendy. To musi być bardzo duża kwota, skoro przekonała go do opuszczenia Gorzowa, gdzie także zarabiał sporo. Możemy realnie zakładać, że razem z bonusami i umowami reklamowymi Bartosz Zmarzlik może zainkasować w przyszłym sezonie nawet 5 mln zł. A to bez zarobków w lidze szwedzkiej, premii z Grand Prix i mniejszych nagród. Najlepiej zarabiający piłkarz piłkarskiej ekstraklasy Artur Jędrzejczyk może się schować ze swoimi 2 milionami złotych rocznie.

W sumie na same gaże w sezonie 2023 kluby PGE Ekstraligi mogą wydać nawet 700 milionów złotych. I warto zapytać, czy aż tyle wart jest polski żużel?

Zmarzlik będzie najlepiej zarabiającym żużlowcem w historii, ale większość zawodników w przyszłym roku awansuje do grona milionerów. Mikkel Michelsen tylko się roześmiał, gdy zobaczył propozycję przedłużenia kontraktu w Lublinie za około 2,5 miliona złotych. W Częstochowie od ręki dostał kilkadziesiąt procent więcej.