Awantura na sesji o plan naprawczy szpitala w Grudziądzu. Radni KO opuścili salę obrad

Radni o tym, że plan naprawczy jest przygotowywany słyszą od dyrekcji "Biegańskiego" od początku roku. I są zbywani z miesiąca na miesiąc... Zarząd lecznicy tłumaczy, że wciąż czeka na opinię Banku Gospodarstwa Krajowego skąd ma być zaciągnięta pożyczka w wysokości ponad 300 mln zł. Środki te jak tłumaczy dyrektor ekonomiczny Marek Kornet, mają posłużyć na spłatę pożyczek zaciągniętych w parabanku oraz zobowiązań wymagalnych. Nadto program naprawczy ma wskazywać m.in. dalsze kierunki rozwoju szpitala, obszary oszczędności. Wobec odwlekania prezentacji tego dokumentu przez dyrekcję od ponad pół roku, radni podczas sesji w środę, 31 sierpnia zaczęli ze zdwojoną siłą domagać się przedstawienia go.

Marek Kornet zapewniał: - Jesteśmy zobowiązani ustawą o działalności leczniczej do przedłożenia programu naprawczego w związku z osiągnięciem straty. Najpóźniej w pierwszym tygodniu października będziemy chcieli państwu radnym go przedłożyć, gdyż na sesji październikowej musi zostać on rozpatrzony. Gwarantuję, że będzie to zrealizowane.