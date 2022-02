Grudziądz. MZK kupuje 17 autobusów elektrycznych. Wiemy na jakich liniach będą kursowały

Przetarg na 17 autobusów elektrycznych ogłoszono na początku roku. Potencjalni dostawcy mieli wiele pytań i termin otwarcia kopert przekładano. Ostatecznie okazało się, że swoją ofertę złożyła tylko jedna firma. Kopertę z jej propozycją otwarto wczoraj.

Na zakupy Miejski Zakład Komunikacji wydać zamierzał nie więcej niż 60,8 mln zł, z czego 52,2 mln zł na 17 autobusów oraz ponad 8,5 mln zł na pięć stanowisk szybkiego ładowania (pantografów) na pętlach autobusowych oraz system wolnego ładowania 17 autobusów do zamontowania w zajezdni przy ul. Składowej.

Oferta firmy Solaris Bus & Coach z podpoznańskiego Bolechowa co prawda w części dotyczącej urządzeń do ładowania jest droższa niż zakładał MZK (opiewa na blisko 10 mln zł), ale za to same pojazdy mają być tańsze (38,5 mln zł). Cały rachunek wynieść ma 48,5 mln zł, więc mieści się w zakładanej kwocie.