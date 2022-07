Grudziądz. Od 6 lipca ul. Waryńskiego nie przejadą autobusy MZK Grudziądz i samochody. Wyznaczono objazd [mapa]

W Grudziądzu budowana jest nowa droga łącząca ul. Dworcową i Rapackiego z Waryńskiego i przebiegająca przez teren dawnego "Stomilu".

Jezdnia od strony ul. Dworcowej jest już gotowa, natomiast prace po stronie ul. Waryńskiego - przy jej skrzyżowaniu z Ruchniewicza - rozpoczęto pod koniec czerwca. Od 6 lipca roboty będą miały znacznie szerszy zakres. O ile na razie nie można z tej strony wjechać na teren "Stomilu", to od środy, 6 lipca w ogólne nie będzie można przejechać przez to skrzyżowanie.

Zamknięcie przejazdu ul. Waryńskiego spowoduje duże zmiany w ruchu autobusów MZK Grudziądz

Skoro wszystkie pojazdy mają jechać ul. Łyskowskiego, to od 6 lipca do odwołania nieczynne będą wszystkie przystanki autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Mikołaja z Ryńska oraz Waryńskiego aż do ronda gen. Maczka.