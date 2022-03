Grudziądz. Ścisk taki, że interweniowała ochrona! Tak wyglądało otwarcie Centrum Handlowego "Alfa" 10 lat temu. Zobacz zdjęcia z archiwum

Centrum Handlowe "Alfa" otwarto w Grudziądzu 14 marca 2012 roku

Przez 18 miesięcy grudziądzanie przyglądali się budowie Centrum Handlowego "Alfa", które powstawało na terenie po wyburzonych obiektach Fabryki Maszyn Rolniczych "Unia". Z ta inwestycją wiązali duże nadzieje, bo to był - i 10 lat później, nadal jest - największy obiekt handlowy w Grudziądzu, w dodatku z multikinem, którego wtedy w mieście nie było.

Dla mieszkańców galeria "Alfa" w Grudziądzu otwarta została 14 marca 2012 roku, o g. 12.

Gdy w południe wybiła "godzina zero", ścisk przed wejściem do "Alfy" był taki, że... drzwi nie można było otworzyć. Udało się to dopiero, gdy ochroniarze odsunęli napierających ludzi. Drzwi szturmowało - lekko licząc - ponad tysiąc osób.

Niektórzy - licząc na promocje - czekali na to od rana. Pierwsze osoby przy drzwiach Alfy pojawiły się już przed godz. 9. Po to, aby w południe znaleźć się na "pierwszej linii" frontu klientów. I aby "załapać" się na promocje, które przygotowały niektóre sklepy w nowym centrum handlowym.