Jarmark św. Mikołaja 2022 w Grudziądzu. Zaśpiewają gwiazdy i lokalne zespoły, będą stoiska handlowe, warsztaty, spotkanie z Mikołajem

Będzie to już piętnasta edycja grudziądzkiego Jarmarku św. Mikołaja. Impreza rozpocznie się 6 grudnia i potrwa do 10 grudnia.

- Dla mieszkańców i turystów będzie to doskonała okazja do zakupów, skosztowania wytrawnych i słodkich przekąsek, jak również do spacerów w otoczeniu bożonarodzeniowych iluminacji. Co ważne na stoiskach handlowych swoje wyroby prezentować będą lokalni przedsiębiorcy, grupy działania, organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne - mówi Beata Kastner, rzecznik Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu.

Będzie też karuzela wiedeńska. W jednym ze spichlerzy stworzona zostanie chatka św. Mikołaja, w której będzie można zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie i porozmawiać z symbolem świąt.