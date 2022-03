Kobiety do aut! I na turystyczny rajd z okazji Dnia Kobiet. Organizuje go Automobilklub Grudziądzki

Po raz drugi Automobilklub Grudziądzki organizuje Grudziądzki Turystyczny Rajd Samochodowy z okazji Dnia Kobiet.

Odbędzie się on 5 lutego (sobota). Start zaplanowano z mariny. Zapisy chętnych do udziału w nim prowadzone będą na miejscu w godz. 10-10.30. Wpisowe wynosi 40 zł od każdej osoby, dzieci do 10 r.ż. nie płacą.

Na co liczyć mogą uczestniczki i uczestnicy?

30-kilometrowa trasa prowadzić będzie ulicami Grudziądza, zakątkami gminy Grudziądz na boisko sportowe w Szynychu, gdzie zlokalizowana będzie meta rajdu.