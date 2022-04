Na tropie Gór Łosiowych pod Grudziądzem. Zobacz, jak tam jest! [zdjęcia] Marek Weckwerth

Uczestnicy 16. rajdu z cyklu „Poszukiwanie Wiosny” na punkcie widokowym w Górach Łosiowych. Nie jest to całość wycieczki, bowiem część poszła inną drogą do Zakurzewa, gdzie był punkt zborny Marek Weckwerth Zobacz galerię (40 zdjęć)

Wspaniałe widoki, zwłaszcza do płynącą w dole Wisłą, ale także na ujście Osy to tejże, lasy i ukryte poród nich dawne pruskie fortyfikacje – to wrażenia jakich doświadczyli uczestnicy 16. rajdu turystycznego z popularnego cyklu „Poszukiwanie Wiosny” pod przewodnictwem Tadeusza Frymarka z Bydgoszczy.