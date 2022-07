Napastnik Patryk Winsztal dołączył do Olimpii Grudziądz

23-letni napastnik jest wychowankiem Radomiaka, w którym stawiał swoje pierwsze kroki w seniorskiej piłce. Z macierzystym klubem w sezonie 2018/19 awansował do Fortuna I ligi. Wówczas na drugoligowych boiskach wystąpił w 21 meczach i strzelił 3 bramki.

Po awansie grał mało, dlatego zimą 2020 roku przeniósł się do GKS Bełchatów, który także grał wtedy w I lidze.

- Przychodzę do drużyny, która jest znana na piłkarskiej mapie. Olimpia to Klub z historią, przez wiele lat występowała na szczeblu centralnym, ostatnio dotarła do półfinału Fortuna Pucharu Polski. Klub chce awansować do eWinner II ligi i ja mu w tym pomogę. Taki jest mój cel - powiedział Winsztal na łamach klubowego portalu po podpisaniu kontraktu. - Stadion jest bardzo fajny. Pamiętam, że murawa jest perfekcyjnie wykonana. Wątpię, że na boiskach III ligi jakaś inna drużyna będzie miała taki plac do gry. Ja osobiście preferuję futbol techniczny, więc bardzo się cieszę, że będzie na czym grać.