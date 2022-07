Okolice Grudziądza. Którędy pobiegnie trasa S5? Czy wróci wariant z mostem nad Wisłą? Dyskusja w Sejmie [zdjęcia]

Którędy pobiegnie trasa S5 w okolicach Grudziądza?

Nie ma jeszcze decyzji czy wariant „północny” przebiegu trasy S5 z budową mostu na Wiśle zostanie ponownie skalkulowany pod względem ekonomicznym, społecznym, środowiskowym. Wniosek, aby tak się stało zamierza do ministra infrastruktury złożyć poseł Paweł Olszewski z KO, szef sejmowej komisji infrastruktury. To efekt posiedzenia tej komisji, na które do Sejmu pojechali m.in. przedstawiciele władz miasta i gm. Grudziądz oraz gm. Dragacz.