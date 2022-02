Tak planowany jest przebieg trasy S5 Grudziądz-Ostróda. Czy uda się uniknąć wyburzeń domów? Zobacz mapy

Największe obawy mają mieszkańcy okolic Grudziądza, bo wariant "zielony" przebiegający przez gminę Grudziądz podzieli jej południową część na pół i będzie oznaczał konieczność wyburzenia pod budowę trasy około 150 domów!

- Proponowany wariant "zielony" przebiegu S5 przez południową część gminy Grudziądz nie wchodzi w grę ze względu na zabudowania mieszkalne, a co za tym idzie wiązałby się z wyburzenia domów. Na to mojej zgody nie ma! - jasno stawia sprawę Andrzej Rodziewicz, wójt gminy Grudziądz.- Będę robił wszystko, aby został on odrzucony.