Olimpia Grudziądz rozegra przed sezonem pięć sparingów. Większość na własnym obiekcie

Grudziądzanie do treningów wrócili 1 lipca. Na przygotowanie do nadchodzącego sezonu mają ponad miesiąc. W tym czasie rozegrają pięć meczów kontrolnych. Pierwszy już we wtorek, 5 lipca. Rywalem będzie Olimpia Elbląg.

Kolejne sparingi Olimpia zagra ze: Stomilem Olsztyn, Unią Solec Kujawski, Włocłavią Włocławek oraz KP Starogard Gdański.