Pierwszy krok w kierunku budowy marketu na osiedlu Rządz w Grudziądzu. Znajdzie się sieć handlowa? (PA)

Mapka gdzie miałby powstać dyskont na "starej" części os. Rządz w Grudziądzu Materiały Ratusza Grudziądz

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami na razie wysłało zaproszenia do złożenia ofert do sieci handlowych, które byłby ewentualnie zainteresowane prowadzeniem wielkopowierzchniowego sklepu na działce przy ul. Łęgi na osiedlu Rządz w Grudziądzu. Dodajmy, że ten krok MPGN-u o niczym jeszcze nie przesądza, a daje jedynie odpowiedź czy są chętni do przystąpienia do takiej inwestycji.