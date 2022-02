Przegląd tygodnia z 13.02.2022 w Grudziądzu. Najważniejsze wydarzenia od 6.02 do 12.02.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Grudziądz, 13.02.2022. 6.02 - 12.02.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Termometry wskazują coraz wyższą temperaturę. Oznacza to, że zbliżamy się do wiosny, dlatego już teraz warto rozpocząć przygotowania do kolejnej pory roku. W naszym artykule podpowiemy Wam, jakie nasiona roślin posadzić w lutym.

Ratownicy wodni z Włocławka i Kruszwicy, wspólnie ze strażakami i policjantami, ponownie przeczesywali okolicę Jeziora Rządz. Szukali Sebastiana Grudzińskiego z Grudziądza, który zaginął na początku tygodnia.

To był wieczór pełen energetycznej muzyki z mocnym przekazem. Na scenie klubu Akcent w Grudziądzu wystąpiły zespoły The Analogs i Dr Misio.