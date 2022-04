Przemysław Bancerz debiutuje tomikiem wierszy, a Dominika Kaczor zaprezentuje swoje obrazy

Przemysław Bancerz - rocznik ‘67, grudziądzanin. O tym, że pisze wiersze wiedział mało kto, bo "ujawnił się" dopiero w 2020 roku, kiedy wziął udział w warsztatach poetyckich, które odbyły się w ramach Grudziądzkiej Jesieni Poezji w 2020 roku. I w Turnieju Jednego Wiersza zajął pierwsze miejsce.

- To dojrzały mężczyzna, który pisze od wielu lat, a dopiero teraz postanowił pokazać swoje wiersze. Są na tyle dobre, że namawiałem go, aby wydał debiutancki tomik - tak o Przemysławie Bancerzu w 2020 r. mówił Stanisław Raginiak, organizator tych warsztatów poetyckich.

I najwyraźniej poetę udało się na tomik namówić. Co więcej wystarał się on o stypendium artystyczne prezydenta Grudziądza, które pomogło mu to wydawnictwo sfinansować.