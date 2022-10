Rafał Wydra walczy z białaczką. Aby mu pomóc, na 22 października zaplanowano festyn w Grudziądzu [zdjęcia]

- Od kwietnia moje życie totalnie się zmieniło - pisze Rafał, pochodzący z Grudziądza mieszkaniec Białochowa. -Wszystko zaczęło się od ogólnego osłabienia, które trwało około miesiąca. Następnie trafiłem do szpitala, gdzie otrzymałem diagnozę: ostra białaczka limfoblastyczna. Kiedy się o tym dowiedziałem byłem spokojny, lecz gotowy do walki. Jestem optymistą, muszę wyzdrowieć i wrócić do swojej rodziny!