Stal Grudziądz awansowała do V ligi. Pokonała Zamek Bierzgłowski

Stal Grudziądz, by wywalczyć awans w przedostatniej kolejce, nie oglądając się na innych rywali, musiała wygrać z Zamkiem Bierzgłowskim.

Grudziądzanie mecz zaczęli zgodnie z planem. Przeważali i szybko strzelili gola. Po chwili było jednak 1:1. Mimo, że gospodarze mieli ogromną przewagę i oddawali strzał za strzałem, to przyjezdni strzelili drugiego gola, tuż przed przerwą.

Po zmianie stron Stal nadal przeważała, tworzyła sobie ogromną liczbę sytuacji dogodnych do zdobycia bramki. Długo nie udawało się jednak umieścić piłki w siatce gości. W końcu się to jednak zmieniło. Po bramkach w 67 i 80 minucie Stał objęła prowadzenie i nie oddała go do ostatniego gwizdka.