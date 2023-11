Tak wyglądał 200. parkrun po ścieżkach lasu komunalnego w Grudziądzu. Zdjęcia z 18 liastopada

200. bieg parkrun w Grudziądzu, 18 listopada 2023

Uczestnicy biegów parkrun w Grudziądzu w ostatnim czasie mieli kilka okazji do świętowania. Nie tak dawno - 23 września - odbył się bieg, z okazji 5. urodzin akcji w Grudziądzu (Relacja - Tutaj) , przed tygodniem, z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbył się bieg biało-czerwony (Relacja TUTAJ) , a dziś, 18 listopada, bieg odbył się "okrągły" 200. raz.

Jak wyglądał 200. bieg parkrun w Grudziądzu zobacz w naszej galerii:

Zasady udziału w biegach parkrun są bardzo proste:

Udział w biegu może wziąć każdy kto tylko ma ochotę się poruszać. Jest to całkowicie bezpłatne. Jednak jeśli chcemy na starcie otrzymać token do mierzenia czasu, to musimy się zarejestrować na stronie internetowej www.parkrun.pl/rejestracja a otrzymamy indywidualny kod uczestnika, który należy wydrukować i koniecznie zabrać ze sobą na każdy bieg parkrun. Kod ten pozwala brać udział w biegach parkrun na całym świecie!