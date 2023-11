Ewa Kośniewska pochodząca z Grudziądza zdobyła drugie fryzjerskie mistrzostwo świata. Zobaczcie jej fryzury

Ewa Kośniewska ponownie mistrzynią świata we fryzjerstwie

- Pierwsze mistrzostwo to było spełnienie marzeń. A drugie... Drugie to jest kosmos! - cieszy się Ewa Kośniewska,

Jak Ewa Kośniewska zareagowała gdy usłyszała werdykt jury? - Poczułam ulgę i szczęście - wspomina Kośniewska. - Na scenę wbiegłam tańcząc i skacząc z radości. Wymachiwałam flagą na wszystkie strony. To była czysta przyjemność, poczułam, że stanęłam na wysokości zadania - relacjonuje Ewa. - Zostałam dwukrotną Mistrzynią Świata i to w tej samej konkurencji! W Polsce mamy już kilkoro mistrzów świata we fryzjerstwie, którzy zdobyli mistrzostwo w kilku konkurencjach, ale chyba żaden z nich nie był na tyle szalony, żeby startować w tej samej konkurencji, w której już wcześniej zdobył złoto.

Ewa Kośniewska, pierwsze szlify zdobywała w salonie w Grudziądzu

Ewa Kośniewska, z domu Kłosińska, jako fryzjer pracuje ponad 23 lata. Zaczynała w salonie „Efekt” na grudziądzkim osiedlu Strzemięcin, który prowadził jej dziadek, a później tata. To oni zarazili ją tym zawodem. W 2007 r. przeprowadziła się do Zabrza, gdzie założyła rodzinę. Od 4 lat pracuje u trenera reprezentacji Polski w barberingu, Lucjana Szajbela.

- To Lucjan Szajbel jest „ojcem” mojego światowego sukcesu. Zauważył we mnie materiał na zawodnika światowej rangi, zainwestował we mnie swoją wiedzę i swój czas w przygotowanie mnie do mistrzostw świata - mówi Kośniewska. A dziękuje też mężowi za to, że zajął się dziećmi, psem i domem, kiedy ona całymi dniami szykowała się do zawodów.